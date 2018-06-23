Премьер-министр Канады оштрафован за очки

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил штраф в 100 долларов из-за того, что не задекларировал подаренные ему солнцезащитные очки.

Как сообщает Report, две пары солнцезащитных очков в кожаных футлярах прошлым летом ему и его супруге преподнёс премьер провинции Остров Принца Эдуарда Уэйд Маклошлен.

Трюдо должен в течение 30 дней сообщать о подарках стоимостью более 200 долларов, однако в случае с очками из-за административной ошибки этого не произошло, сообщает его пресс-секретарь Элеаноре Катенаро.