Премьер-министр Канады едет на переговоры с Трампом

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей недели в Вашингтоне. Основной темой переговоров станут торговые отношения.

Как передает Report, со ссылкой на AFP, Трюдо намерен обсудить "международную безопасность и жизненно важные торговые и экономические отношения".

После Вашингтона Трюдо поедет в Мексику.

Канадские, мексиканские и американские торговые представители провели очередной раунд переговоров по соглашению NAFTA. Следующий раунд должен состояться 11 октября в Вашингтоне.