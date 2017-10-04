Премьер-министр Канады едет на переговоры с Трампом

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей недели в Вашингтоне. Основной темой переговоров станут торговые отношения.
Как передает Report, со ссылкой на AFP, Трюдо намерен обсудить "международную безопасность и жизненно важные торговые и экономические отношения".
После Вашингтона Трюдо поедет в Мексику.
Канадские, мексиканские и американские торговые представители провели очередной раунд переговоров по соглашению NAFTA. Следующий раунд должен состояться 11 октября в Вашингтоне.
News DepartmentАвтор новости
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