Премьер Ирака: Cнижение цен на нефть может помешать стране бороться с ИГ

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Снижение мировых цен на нефть может помешать борьбе Ирака с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report, об этом заявил иракский премьер Xейдар аль-Абади.

Он выступил на пресс-конференции в британской столице по итогам международного совещания по борьбе с угрозами, исходящими от ИГ. По его словам, снижение цен имело "катастрофические последствия" для экономики Ирака, и это может негативно сказаться на способности страны бороться с исламистами.

Кроме того, на встрече в Лондоне обсуждались трудности с бюджетом, возникшие у Ирака в связи с падением цен на нефть, сообщил премьер. "Страны-партнеры пообещали Багдаду оказать помощь в решении его бюджетных проблем", - сказал аль-Абади.