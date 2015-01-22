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    Премьер Ирака: Cнижение цен на нефть может помешать стране бороться с ИГ

    Снижение цен имело катастрофические последствия для экономики Ирака

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Снижение мировых цен на нефть может помешать борьбе Ирака с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report, об этом заявил иракский премьер Xейдар аль-Абади.

    Он выступил на пресс-конференции в британской столице по итогам международного совещания по борьбе с угрозами, исходящими от ИГ. По его словам, снижение цен имело "катастрофические последствия" для экономики Ирака, и это может негативно сказаться на способности страны бороться с исламистами.

    Кроме того, на встрече в Лондоне обсуждались трудности с бюджетом, возникшие у Ирака в связи с падением цен на нефть, сообщил премьер. "Страны-партнеры пообещали Багдаду оказать помощь в решении его бюджетных проблем", - сказал аль-Абади.

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