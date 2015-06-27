Премьер-министр Греции объявил о референдуме по долгам страны

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о намерении провести 5 июля референдум по программе финансовой помощи стране со стороны международных кредиторов, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Как заявил Ципрас в телеобращении к нации, такая необходимость возникла в связи с тем, что международные партнеры Греции пытаются предъявить ей невыполнимые условия.

Голосование должно состояться 5 июля. По мнению премьер-министра, предложения кредиторов ухудшат ситуацию на рынке труда и приведут к росту налогов.

Еврогруппа продолжит рассмотрение греческой финансовой проблемы 27 июня в 18:00 по Москве, сообщается в коммюнике этого совета министров финансов зоны евро, распространенном в Брюсселе.

В пятницу утром на пресс-конференции после первой части саммита ЕС глава Евросовета Дональд Туск заявил, что главы государств и правительств стран Евросоюза заслушали доклад председателя Еврогруппы Йеруна Дейсселблума о состоянии переговоров институтов-кредиторов и Греции и поручили решение вопроса министрам финансов еврозоны.

"Главы государств и правительств договорились, что нет необходимости проводить новый саммит зоны евро, будь то в пятницу или в течение выходных. Еврогруппа должна завершить этот процесс в субботу", - сказал председатель Евросовета.