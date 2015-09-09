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    ​Премьер Ирака отправил в отставку более 120 чиновников правительства

    Глава кабмина принял решение отстранить от должности 123 заместителя глав ведомств и их генеральных директоров

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади освободил в среду от занимаемых должностей 123 высокопоставленных чиновника в правительстве.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на представителей кабмина.

    "В рамках реализации пакета реформ с целью повышения эффективности работы государственных институтов глава кабинета министров принял решение отстранить от должности 123 заместителя глав ведомств и их генеральных директоров", - указал источник в правительстве.

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