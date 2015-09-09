​Премьер Ирака отправил в отставку более 120 чиновников правительства

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади освободил в среду от занимаемых должностей 123 высокопоставленных чиновника в правительстве.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на представителей кабмина.

"В рамках реализации пакета реформ с целью повышения эффективности работы государственных институтов глава кабинета министров принял решение отстранить от должности 123 заместителя глав ведомств и их генеральных директоров", - указал источник в правительстве.