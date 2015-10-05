Премьер Ирака открыл доступ в "зеленую зону" для мирных жителей

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади открыл для общего доступа так называемую "зеленую зону" - особо охраняемый район в центре Багдада, в котором расположены иностранные и правительственные объекты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

"Открытие "зеленой зоны" является одной из процедур, обещанных нашему народу. Процесс проведения реформ движется вперед, и мы не отступим", — сообщил Абади в своем микроблоге Twitter.

"Зеленая зона" — территория размером 10 квадратных километров на берегу реки Тигр — была закрыта для иракского населения из соображений безопасности после вторжения войск коалиции во главе с США и Великобританией в 2003 году. В "зеленой зоне" располагаются правительственные здания и иностранные посольства, в том числе и посольство США. Несмотря на усиленную охрану, эта территория не раз становилась целью террористов, добавляет Рейтер.