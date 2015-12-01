Премьер-министр Франции: Режим чрезвычайного положения может быть продлен

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Режим чрезвычайного положения во Франции, введенный сроком на три месяца, может быть продлен. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс.

"Мы будем действовать в зависимости от террористической угрозы. Не исключаю никаких вариантов", - заявил он в эфире радиокомпании "Европа-1".

Режим ЧП во Франции был введен после терактов в Париже 13 ноября сроком на три месяца - до 26 февраля. Парламент проголосовал за соответствующее предложение правительства страны почти единогласно.