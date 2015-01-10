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    Премьер Британии примет участие в демонстрации в Париже

    Я принял приглашение президента Олланда принять участие в демонстрации

    Баку. 10января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон заявил, что примет участие в демонстрации в Париже, проводимой в связи с трагическими событиями последних дней, в результате которых погибли журналисты еженедельника Charlie Hebdo.

    "Я принял приглашение президента Олланда принять участие в демонстрации единства в Париже в воскресенье в поддержку ценностей Charlie Hebdo", - написал он в своем аккаунте в "Твиттере".

    Премьер-министр Италии Маттео Ренци также сообщил, что примет участие в парижском марше, напоминает Report со ссылкой на "Би-би-си".

    Как ожидается, в рамках акции на улицы французской столицы в воскресенье выйдут сотни тысяч людей.

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