Премьер Британии примет участие в демонстрации в Париже

Баку. 10января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон заявил, что примет участие в демонстрации в Париже, проводимой в связи с трагическими событиями последних дней, в результате которых погибли журналисты еженедельника Charlie Hebdo.

"Я принял приглашение президента Олланда принять участие в демонстрации единства в Париже в воскресенье в поддержку ценностей Charlie Hebdo", - написал он в своем аккаунте в "Твиттере".

Премьер-министр Италии Маттео Ренци также сообщил, что примет участие в парижском марше, напоминает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Как ожидается, в рамках акции на улицы французской столицы в воскресенье выйдут сотни тысяч людей.