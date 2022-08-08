Предвзятый отчет Amnesty International вызвал массовое недовольство

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что Amnesty International не впервые игнорирует международное право, комментируя отчет организации о методах обороны ВСУ в пределах городов.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что Amnesty International не впервые игнорирует международное право, комментируя отчет организации о методах обороны ВСУ в пределах городов.

Как передает Report, соответствующее сообщение он обнародовал в своем Twitter.

"Эта попытка оправдать действия России обозначила эту организацию надолго", - подытожил Анушаускас.

Украина выступила против доклада Amnesty International об использовании украинскими солдатами школ и домов на передовой во время войны с вторгшимися российскими войсками.

"Некоторые из утверждений, сделанных в этом отчете Amnesty International, в некотором смысле верны… в некоторых местах, близких к линии фронта, украинские солдаты обосновались в городских районах и использовали, например, школы", - объясняет Гулливер Крэгг из FRANCE 24.

"Но вы должны помнить, что эти украинские силы защищают именно эти городские районы от попыток России их оккупировать. Так что с точки зрения украинского военного командования у них действительно нет другой альтернативы, кроме как быть внутри этих городов и сел, и поэтому вопрос, где будут жить солдаты?»

В отчете Amnesty говорится, что "международное гуманитарное право гласит, что подобная тактика разрешена, если есть острая военная необходимость".

На фоне скандала глава Amnesty International в Украине Оксана Покальчук уволилась из украинского филиала международной правозащитной организации. В самой организации принесли извинения, однако заявили, что не откажутся от изложенных в нем выводов об "опасности", которой мирных жителей якобы подвергают ВСУ.