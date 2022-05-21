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Представители пяти стран покинули министерскую встречу АТЭС во время выступления РФ

Представители пяти стран покинули министерскую встречу АТЭС во время выступления РФ Представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.
Другие страны
21 мая 2022 г. 10:16
Представители пяти стран покинули министерскую встречу АТЭС во время выступления РФ

Представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Двухдневная министерская встреча АТЭС открылась в субботу в Бангкоке. Решетников принимал в ней участие по видеосвязи.

Решение покинуть заседание, как отмечает Kyodo, было принято в знак протеста против действий РФ в Украине.

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Версия на английском языке Representatives of five countries leave APEC ministerial meeting during Russia minister's speech

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