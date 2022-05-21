Представители пяти стран покинули министерскую встречу АТЭС во время выступления РФ

Представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Двухдневная министерская встреча АТЭС открылась в субботу в Бангкоке. Решетников принимал в ней участие по видеосвязи.

Решение покинуть заседание, как отмечает Kyodo, было принято в знак протеста против действий РФ в Украине.