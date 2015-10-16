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    Представитель ВС Сирии: В Латакии ликвидированы 34 террориста

    Большинство ликвидированных боевиков родом не из Сирии

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В сирийской провинции Латакия ликвидированы 34 террориста, в том числе иностранцы.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель Вооруженных сил Сирийской арабской республики бригадный генерал Али Майхуб.

    "Натиск наших войск и их удары привели к установлению контроля над окрестностями поселков Джуб аль-Ахмар, Рабиа и Сальма. Ликвидировано 34 террориста, большинство из которых родом не из Сирии - в том числе чеченцы, турки и тунисцы", - заявил Майхуб.

    Ранее Генштаб РФ сообщал, что начавшие масштабное наступление сирийские войска овладели рядом населенных пунктов, в том числе в Латакии.

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