О нас

Представитель НАТО: На министерском заседании будут обсуждены вопросы инвестиций в оборону

Представитель НАТО: На министерском заседании будут обсуждены вопросы инвестиций в оборону На министерском заседании стран-членов НАТО будут обсуждены вопросы инвестиций в оборону, вопросы поддержки Украине и др.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 18:45
Представитель НАТО: На министерском заседании будут обсуждены вопросы инвестиций в оборону

На министерском заседании стран-членов НАТО будут обсуждены вопросы инвестиций в оборону, поддержки Украины и др.

Как передает Report, об этом в своем Twitter написала официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Лунгеску подчеркнула, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за решительную поддержку Украины со стороны США.

"На министерском заседании будут рассмотрены вопросы поддержки Украины, индо-тихоокеанских партнеров, инвестиций в оборону, и чрезмерно настойчивого поведения Китая", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Stoltenberq ABŞ dövlət katibi ilə Çin və Ukraynanı müzakirə edib

Самое читаемое

Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
Мерседес отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
2 апреля 2023 г. 11:38
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
2 апреля 2023 г. 23:42
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
3 апреля 2023 г. 23:51
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
29 марта 2023 г. 09:51
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
29 марта 2023 г. 12:37
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
29 марта 2023 г. 15:44
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
29 марта 2023 г. 20:17
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
30 марта 2023 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi