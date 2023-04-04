Представитель НАТО: На министерском заседании будут обсуждены вопросы инвестиций в оборону

На министерском заседании стран-членов НАТО будут обсуждены вопросы инвестиций в оборону, вопросы поддержки Украине и др.

На министерском заседании стран-членов НАТО будут обсуждены вопросы инвестиций в оборону, поддержки Украины и др.

Как передает Report, об этом в своем Twitter написала официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Лунгеску подчеркнула, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за решительную поддержку Украины со стороны США.

"На министерском заседании будут рассмотрены вопросы поддержки Украины, индо-тихоокеанских партнеров, инвестиций в оборону, и чрезмерно настойчивого поведения Китая", - говорится в публикации.