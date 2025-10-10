Представитель Белого дома: Для Нобелевского комитета политика важнее мира

Для Нобелевского комитета политика оказалась важнее мира.

Как передает Report, об этом заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чунг в соцсети после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

"Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не найдется такого, как он, кто мог бы свернуть горы одной лишь силой своей воли", - сказал он.

Отметим, что сегодня в комитете Нобелевской премии сообщили, что оппозиционный политик и общественный деятель получила премию за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о том, что президент США Дональд Трамп продолжит "заключать мирные сделки" и урегулировать военные конфликты, несмотря на решение Нобелевского комитета не в его пользу.