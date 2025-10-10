Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Бывший депутат парламента Венесуэлы награждена Нобелевской премией мира

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 13:06
    Бывшему депутату парламента Венесуэлы Марие Корина Мачадо вручили Нобелевскую премию мира.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении комитета Нобелевской премии.

    Оппозиционный политик и общественный деятель получила премию за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.

    Отметим, что кандидатура президента США Дональда Трампа также выдвигалась на получение Нобелевской премии мира.

    Нобелевская премия Венесуэла Мария Корина Мачадо
    Venesuela parlamentinin keçmiş deputatı Nobel Sülh Mükafatına layiq görülüb
    Venezuela's Maria Corina Machado wins 2025 Nobel Peace Prize

