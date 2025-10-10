Бывший депутат парламента Венесуэлы награждена Нобелевской премией мира

Бывшему депутату парламента Венесуэлы Марие Корина Мачадо вручили Нобелевскую премию мира.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении комитета Нобелевской премии.

Оппозиционный политик и общественный деятель получила премию за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.

Отметим, что кандидатура президента США Дональда Трампа также выдвигалась на получение Нобелевской премии мира.