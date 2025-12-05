Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку проходит III Международная конференция на тему культурного наследия и права на возвращение

    Kультурная политика
    • 05 декабря, 2025
    • 09:23
    В Баку проходит III Международная конференция на тему культурного наследия и права на возвращение

    В Баку проходит III Международная конференция на тему "Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия изгнанных из Армении азербайджанцев как путь к справедливости, примирению и миру".

    Как сообщает "Report", мероприятие организовано Общиной Западного Азербайджана во дворце Гюлистан.

    Bakıda "Mədəni irs və qayıdış hüququ" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir
    Baku hosting 3rd International Conference on Cultural Heritage and Right to Return
    Лента новостей