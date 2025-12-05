Bakıda "Mədəni irs və qayıdış hüququ" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir
Mədəniyyət siyasəti
- 05 dekabr, 2025
- 09:17
Bakıda "Mədəni irs və qayıdış hüququ: Ermənistandan didərgin salınmış azərbaycanlıların mədəni irsinin bərpası - ədalətə, barışığa və sülhə aparan yol kimi" mövzusunda III beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, tədbir Qərbi Azərbaycan İcmasının təşkilatçılığı ilə Gülüstan Sarayında keçirilir.
Son xəbərlər
09:53
ADY sədri: "Azərbaycan dəmir yollarının 63 %-i elektrikləşdirilib"İnfrastruktur
09:51
Rövşən Rüstəmov: "ADY-nin istixana emissiyalarındakı payı 0,5 %-dən azdır"İnfrastruktur
09:49
Şamil Ayrım: Qərbi azərbaycanlıların qayıdışı və onların mədəni abidələrinin bərpası sülhün əsas şərtlərindəndirXarici siyasət
09:45
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:44
Azərbaycan alpinisti Antarktidanın ən yüksək zirvəsini fəth edibFərdi
09:43
İndoneziyada daşqınların qurbanlarının sayı 850-ə yaxınlaşıbDigər ölkələr
09:39
İlham Əliyev: İnanırıq ki, Qərbi Azərbaycan İcmasının sülhsevər üzvləri öz ata-baba yurdlarına qayıdacaqDaxili siyasət
09:37
Əziz Ələkbərli: Ermənistan hələ də azərbaycanlıların geriyə qayıdış hüququnu inkar edirXarici siyasət
09:37