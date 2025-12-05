İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Bakıda "Mədəni irs və qayıdış hüququ" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 dekabr, 2025
    • 09:17
    Bakıda Mədəni irs və qayıdış hüququ mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir

    Bakıda "Mədəni irs və qayıdış hüququ: Ermənistandan didərgin salınmış azərbaycanlıların mədəni irsinin bərpası - ədalətə, barışığa və sülhə aparan yol kimi" mövzusunda III beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir Qərbi Azərbaycan İcmasının təşkilatçılığı ilə Gülüstan Sarayında keçirilir.

    Qərbi Azərbaycan İcması Mədəni İrs qayıdış
    Foto
    В Баку проходит III Международная конференция на тему культурного наследия и права на возвращение
    Foto
    Baku hosting 3rd International Conference on Cultural Heritage and Right to Return

