    Rövşən Rüstəmov: "ADY-nin istixana emissiyalarındakı payı 0,5 %-dən azdır"

    İnfrastruktur
    • 05 dekabr, 2025
    • 09:51
    Rövşən Rüstəmov: ADY-nin istixana emissiyalarındakı payı 0,5 %-dən azdır

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) istixana emissiyalarındakı payı 0,5 %-dən azdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ADY-nin sədri Rövşən Rüstəmov səəhmdar cəmiyyətinin dekarbonizasiya üzrə layihəsinin təqdimat mərasimində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan istixana qazı emissiyalarının azaldılması ilə bağlı iddialı milli hədəflər müəyyən edib: "Söhbət 2030-cu ilə qədər istixana qazı emissiyalarını 35 %, 2050-ci ilə qədər isə 40 % azaltmaqdan gedir. Ölkənin əsas nəqliyyat qurumlarından biri olaraq, ADY təkcə bu hədəfləri dəstəkləmir, həm də özünü bu hədəflərə nail olmaqda fəal töhfəçi hesab edirik".

    O qeyd edib ki, dəmir yolu nəqliyyatı artıq kütləvi mobilliyin ən təmiz formasıdır: "ADY-nin emissiyalardakı payı 0,5 %-dən az olsa da, bizim bu istiqamətdə fəaliyyətimiz hələ də gələcək üçün əhəmiyyətlidir".

