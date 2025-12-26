Çin ABŞ-nin Tayvanı silahlandırmaq planlarının uğursuz olduğunu bildirib
- 26 dekabr, 2025
- 05:48
ABŞ-nin Tayvana silah tədarükü planları Vaşinqton üçün istənilən nəticəni verməyəcək və əks-təsir göstərəcək.
"Report"un TASS-a istinadən məlumatına görə, bunu Çinin ABŞ-dəki səfirliyinin mətbuat katibi Lyu Penyu deyib.
O, Çinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək əzminin qiymətləndirilməli olduğunu vurğulayıb.
L.Penyu adada "Tayvan müstəqilliyi"ni müdafiə edən qüvvələrin hərbi imkanlarını artırdığını, vergi ödəyicilərinin vəsaitlərini silahlara xərclədiyini və bölgəni "barıt çəlləyi"nə çevirmək riskini daşıdığını bildirib. Diplomat qeyd edib ki, bu hərəkətlər Tayvan müstəqilliyinin qaçılmaz süqutunu dəyişdirməyəcək və yalnız Tayvan boğazında hərbi münaqişə təhlükəsini artıracaq.
O bildirib ki, ABŞ-nin Tayvanı silahlandırmaqla Çini dayandırmaq cəhdləri uğursuzluğa məhkumdur. O, həmçinin Pentaqonun Pekinin 2027-ci ilə qədər Tayvanla hərbi münaqişəyə hazır olmaq niyyətində olduğunu iddia edən hesabatına münasibət bildirib və bu cür qiymətləndirmələri Çinin faktiki müdafiə siyasətinin təhrif olunması adlandırıb.
Mətbuat katibi vurğulayıb ki, Amerikanın Tayvana silah satışı "Vahid Çin" prinsipini kobud şəkildə pozur, regionda sülh və sabitliyi sarsıdır, adadakı separatçı qüvvələrə yanlış siqnal göndərir. Onun sözlərinə görə, Pekin artıq Vaşinqtona sərt etirazını bildirib.
O, Tayvan məsələsinin Çin üçün əsas olduğunu, Çin-ABŞ münasibətlərində "birinci qırmızı xətt" olduğunu və bu xətti keçməməli olduğunu bir daha təkrarlayıb. L.Penyu Çinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün sərt və qətiyyətli tədbirlər görəcəyinə əminliyini bildirib.