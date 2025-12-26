Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Китай заявил о провале планов США по вооружению Тайваня

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 05:23
    Китай заявил о провале планов США по вооружению Тайваня

    Планы Соединенных Штатов по поставкам вооружений Тайваню не принесут Вашингтону желаемых результатов и приведут к обратному эффекту.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй. Он подчеркнул, что решимость Китая в вопросах защиты своего суверенитета и территориальной целостности не следует недооценивать.

    По его словам, силы на острове, выступающие за "независимость Тайваня", наращивают военный потенциал, расходуют средства налогоплательщиков на закупку оружия и рискуют превратить регион в "пороховую бочку". Эти действия, отметил дипломат, не изменят неизбежного краха идеи независимости Тайваня и лишь увеличат угрозу военного конфликта в Тайваньском проливе.

    Лю Пэнъюй заявил, что попытки США сдерживать Китай посредством вооружения Тайваня обречены на провал. Он также прокомментировал доклад Пентагона, в котором утверждается, что Пекин якобы намерен к 2027 году быть готовым к военному конфликту с Тайванем, назвав подобные оценки искажением реальной оборонной политики Китая.

    Пресс-секретарь подчеркнул, что продажа американских вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая", подрывает мир и стабильность в регионе и посылает ошибочный сигнал сепаратистским силам на острове. По его словам, Пекин уже выразил Вашингтону решительный протест.

    Он напомнил, что тайваньский вопрос является ключевым для Китая и "первой красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Лю Пэнъюй заверил, что Китай примет жесткие и решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

    Çin ABŞ-nin Tayvanı silahlandırmaq planlarının uğursuz olduğunu bildirib

