Tramp Epşteyn işindəki demokratların adlarını açıqlamaq niyyətindədir
Digər ölkələr
- 26 dekabr, 2025
- 06:16
ABŞ Prezidenti Donald Tramp maliyyəçi Ceffri Epşteynin işində iştirak etdiyini iddia etdiyi Demokrat Partiyasının rəsmilərinin adlarını açıqlamaq niyyətində olduğunu açıqladı.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bu açıqlamanı 26 dekabrda "TruthSocial" sosial şəbəkə hesabında yayıb.
"Onların adları davam edən radikal solçu cadugər ovunda (üstəgəl bir aşağı səviyyəli "respublikaçı" - Messi!) açıqlandıqda və məlum olduqda ki, hamısı demokratlardır, çox şeyi izah etmək lazım gələcək", - Tramp yazıb.
Tramp həmçinin iddia edib ki, Epşteynin keçmiş tərəfdarlarının çoxu o vaxtdan bəri açıq şəkildə ondan uzaqlaşıb və məsuliyyəti birbaşa onun üzərinə atmağa çalışıblar.
