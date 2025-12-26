Трамп заявил о намерении обнародовать имена демократов по делу Эпштейна
- 26 декабря, 2025
- 05:57
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении придать огласке имена представителей Демократической партии, которые, по его словам, были связаны с делом финансиста Джеффри Эпштейна.
Как передает Report, соответствующее заявление американский лидер сделал 26 декабря в своей социальной сети Truth Social.
"Когда их имена будут раскрыты в продолжающейся радикальной левой охоте на ведьм (плюс один низший "республиканец" - Мэсси!), и выяснится, что все они демократы, придётся многое объяснять", - написал Трамп.
Он также утверждает, что многие из лиц, ранее поддерживавших Эпштейна, впоследствии публично от него отмежевались и попытались возложить всю ответственность исключительно на него.
