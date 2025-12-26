Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Трамп заявил о намерении обнародовать имена демократов по делу Эпштейна

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 05:57
    Трамп заявил о намерении обнародовать имена демократов по делу Эпштейна

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении придать огласке имена представителей Демократической партии, которые, по его словам, были связаны с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

    Как передает Report, соответствующее заявление американский лидер сделал 26 декабря в своей социальной сети Truth Social.

    "Когда их имена будут раскрыты в продолжающейся радикальной левой охоте на ведьм (плюс один низший "республиканец" - Мэсси!), и выяснится, что все они демократы, придётся многое объяснять", - написал Трамп.

    Он также утверждает, что многие из лиц, ранее поддерживавших Эпштейна, впоследствии публично от него отмежевались и попытались возложить всю ответственность исключительно на него.

