Трамп заявил о намерении обнародовать имена демократов по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении придать огласке имена представителей Демократической партии, которые, по его словам, были связаны с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, соответствующее заявление американский лидер сделал 26 декабря в своей социальной сети Truth Social.

"Когда их имена будут раскрыты в продолжающейся радикальной левой охоте на ведьм (плюс один низший "республиканец" - Мэсси!), и выяснится, что все они демократы, придётся многое объяснять", - написал Трамп.

Он также утверждает, что многие из лиц, ранее поддерживавших Эпштейна, впоследствии публично от него отмежевались и попытались возложить всю ответственность исключительно на него.