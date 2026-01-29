İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Kreml: ABŞ-nin İrana hücumu xaosa səbəb ola bilər

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 14:44
    Kreml: ABŞ-nin İrana hücumu xaosa səbəb ola bilər

    Kreml hesab edir ki, ABŞ-nin İrana mümkün hərbi müdaxiləsi bütün regionda xaosa səbəb ola bilər.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib.

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın İrana mümkün zərbələrlə bağlı son açıqlamalarına Peskov belə cavab verib: "Biz əvvəlki kimi bütün tərəfləri təmkinli olmağa və məsələnin həllində hər hansı güc metodlarından imtina etməyə çağırırıq".

    "Aydındır ki, (İranla bağlı) danışıqlar potensialı hələ tükənməyib. Bununla əlaqədar ilk növbədə, danışıqlar mexanizminə diqqət yetirilməlidir", - Peskov vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, "hər hansı güc tətbiqi regionda yalnız xaos yarada, təhlükəsizlik sisteminin sarsılması baxımından çox təhlükəli nəticələrə gətirib çıxara bilər".

    İran ABŞ Dmitri Peskov
    Кремль считает, что атака США на Иран чревата региональным хаосом

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti