İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Britaniya və ATƏT-in digər 23 ölkəsi Gürcüstana missiya başlatmaq üzrədir

    Region
    • 29 yanvar, 2026
    • 19:21
    Britaniya və ATƏT-in digər 23 ölkəsi Gürcüstana missiya başlatmaq üzrədir

    Böyük Britaniya və ATƏT-in daha 23 iştirakçı dövləti Gürcüstanda insan hüquqları vəziyyətinin pisləşməsi ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən təşkilatın Moskva Mexanizmini aktivləşdirib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya hökumətinin rəsmi saytında birgə bəyanat dərc olunub.

    Bəyanata imza atan ölkələr sırasında Albaniya, Avstriya, Belçika, Bosniya və Herseqovina, Kanada, Çexiya, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Almaniya, İrlandiya, İslandiya, Latviya, Lixtenşteyn, Litva, Lüksemburq, Moldova, Monteneqro, Niderland, Norveç, Sloveniya, Ukrayna, İsveç və Birləşmiş Krallıq yer alır.

    Bəyanatda bildirilir ki, ATƏT-in iştirakçı dövləti kimi Gürcüstan insan hüquqlarını və fundamental azadlıqları qorumaq öhdəliyi götürüb. Lakin son dövrdə ölkədə baş verən hadisələr bu öhdəliklərin icrası ilə bağlı ciddi suallar doğurur. Xüsusilə, 28 oktyabr 2024-cü ildə Gürcüstan parlamentinin aparıcı müxalifət partiyalarının fəaliyyətinin qadağan edilməsinə dair prosesə başlaması və bu çərçivədə doqquz müxalifət liderinin ittiham olunması tənqid edilir.

    Bu əsaslarla ölkələr 1991-ci il Moskva Görüş Sənədinin 12-ci bəndinə istinad edərək Gürcüstanın ATƏT öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini qiymətləndirmək üçün faktaraşdırıcı missiyanın yaradılmasına qərar veriblər.

    Missiyanın əsas vəzifələri Gürcüstanda insan hüquqları və fundamental azadlıqlarla bağlı son hadisələri sənədləşdirmək, onların vətəndaş cəmiyyəti, media azadlığı, məhkəmə müstəqilliyi, siyasi plüralizm və qanunun aliliyinə təsirini qiymətləndirmək, eləcə də vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr hazırlamaq olacaq.

    Bəyanatı imzalayan ölkələr Gürcüstan hakimiyyətini missiya ilə əməkdaşlığa çağırıb. Eyni zamanda qeyd edilib ki, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiyada davam edən hərbi mövcudluğu nəzərə alınaraq, missiyanın fəaliyyəti Gürcüstan hökumətinin nəzarətində olan ərazilərlə məhdudlaşacaq.

    Gürcüstan ATƏT faktaraşdırıcı missiya
    Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициируют миссию по Грузии
    UK and 23 other OSCE members launch probe into Georgia over rights concerns

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti