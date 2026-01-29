İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Hindistanın Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiyaları açıqlanıb

    Maliyyə
    • 29 yanvar, 2026
    • 19:23
    Hindistanın Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiyaları açıqlanıb

    Hindistanın Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici birbaşa investisiyaları (BXİ) 2016-cı ildən 2025-ci ilin birinci yarısının sonuna qədər 480 milyon dollardan 1,26 milyard ABŞ dollarınadək artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avrasiya İnkişaf Bankının (EDB) "Avrasiya regionu və Asiyadan olan tərəfdaş ölkələr: investisiya axınlarının təhlili" adlı hesabatında deyilir.

    Bank vurğulayır ki, Azərbaycan Avrasiya regionunda Hindistanın BXİ-lərinin ikinci ən böyük alıcısıdır. Lakin Hindistanın Azərbaycandakı iştirakı yalnız bir investorla məhdudlaşır.

    EDB qeyd edir ki, Hindistanın "ONGC Videsh" şirkəti Azərbaycanın neft və qaz klasterinin iki əsas obyekti olan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunda və Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəmərində paya malikdir.

    Saziş 2013-cü ildə imzalanıb və şirkət 2024-cü ildə bu layihələrdəki payını artırıb. Hesabatda deyilir ki, bu, ümumi investisiya həcmini 1,26 milyard dollara çatdırıb.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə "ONGC Videsh Limited" şirkəti Norveçin "Equinor" şirkəti ilə "Azəri-Çıraq-Günəşli" layihəsində 0,615 % və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini idarə edən boru kəməri şirkəti "BTC Co"da 0,737 % pay almaq üçün müqavilə imzalayıb. Bu satınalmalar "ONGC Videsh"in AÇG layihəsindəki 2,31 % və BTC kəmərindəki 2,36 % payına əlavədir.

    Avrasiya İnkişaf Bankı investisiya Hindistan Azərbaycan "ONGC Videsh" "Azəri-Çıraq-Günəşli" Bakı-Tbilisi-Ceyhan
    Назван объем прямых инвестиций Индии в экономику Азербайджана
    Volume of Indian direct investments in Azerbaijan's economy grows

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti