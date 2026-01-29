Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Назван объем прямых инвестиций Индии в экономику Азербайджана

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 18:41
    Назван объем прямых инвестиций Индии в экономику Азербайджана

    С 2016 года по конец первой половины 2025 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Индии в экономику Азербайджана вырос с 480 млн долларов США до 1,26 млрд долларов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Евразийского банка развития "Евразийский регион и страны-партнеры из Азии: анализ инвестиционных потоков".

    Банк подчеркивает, что Азербайджан является вторым по значимости получателем индийских ПИИ в Евразийском регионе. При этом индийское присутствие в Азербайджане ограничено всего одним инвестором.

    ЕАБР напоминает, что индийская компания ONGC Videsh имеет долю в двух ключевых объектах нефтегазового кластера "Азери-Чираг-Гюнешли" (ACG) и в трубопроводе Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД).

    Сделка состоялась в 2013 году, а в 2024 году компания увеличила свою долю в этих проектах. "Это позволило довести общий объем инвестиций до 1,26 млрд долларов", - говорится в отчете

    Напомним, что ONGC Videsh Limited в 2024 году подписала с норвежской Equinor соглашение о купли-продаже 0,615% долевого участия в проекте Азери-Чираг-Гюнешли и о приобретении 0,737% акций в трубопроводной компании BTC Co, являющейся оператором нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Эти приобретения являются дополнением к существующей доле ONGC Videsh в проекте АЧГ в размере 2,31% и 2,36% - в трубопроводе БТД.

    Азербайджан Индия ЕАБР ПИИ
    Hindistanın Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiyaları açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    19:43

    Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициируют миссию по Грузии

    В регионе
    19:33

    Мирзиёев пригласил Эрдогана посетить с визитом Узбекистан - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:21

    В Стамбуле перевернулся автобус с заключенными, пострадали почти 20 человек

    В регионе
    19:16

    Посольство США: Азербайджан демонстрирует приверженность межрелигиозному диалогу

    Внешняя политика
    19:06

    ЕС признал КСИР террористической организацией

    Другие страны
    19:02

    ЕС ограничивает поставки в Иран компонентов для беспилотников и ракет - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:55

    Германия требует конфискации имущества бывшего главы Центробанка Ливана на €35 млн

    Другие страны
    18:46

    Украина вышла из соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничестве

    Другие страны
    18:41

    Срок регистрации на партнерские мероприятия в рамках WUF13 продлен

    Инфраструктура
    Лента новостей