Назван объем прямых инвестиций Индии в экономику Азербайджана

С 2016 года по конец первой половины 2025 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Индии в экономику Азербайджана вырос с 480 млн долларов США до 1,26 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Евразийского банка развития "Евразийский регион и страны-партнеры из Азии: анализ инвестиционных потоков".

Банк подчеркивает, что Азербайджан является вторым по значимости получателем индийских ПИИ в Евразийском регионе. При этом индийское присутствие в Азербайджане ограничено всего одним инвестором.

ЕАБР напоминает, что индийская компания ONGC Videsh имеет долю в двух ключевых объектах нефтегазового кластера "Азери-Чираг-Гюнешли" (ACG) и в трубопроводе Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД).

Сделка состоялась в 2013 году, а в 2024 году компания увеличила свою долю в этих проектах. "Это позволило довести общий объем инвестиций до 1,26 млрд долларов", - говорится в отчете

Напомним, что ONGC Videsh Limited в 2024 году подписала с норвежской Equinor соглашение о купли-продаже 0,615% долевого участия в проекте Азери-Чираг-Гюнешли и о приобретении 0,737% акций в трубопроводной компании BTC Co, являющейся оператором нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Эти приобретения являются дополнением к существующей доле ONGC Videsh в проекте АЧГ в размере 2,31% и 2,36% - в трубопроводе БТД.