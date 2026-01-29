Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Кремль считает, что атака США на Иран чревата региональным хаосом

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 14:37
    Кремль считает, что атака США на Иран чревата региональным хаосом

    В Кремле считают, что возможная военная интервенция США в Иран может привести к хаосу во всем регионе.

    Как передает Report со ссылкой на росСМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На просьбу прокомментировать недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Ирану Песков ответил: "Мы по-прежнему призываем все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса".

    "Очевидно, переговорный потенциал (вокруг Ирана) далеко не исчерпан. И, конечно, в связи с этим в первую очередь нужно концентрироваться на переговорных механизмах", - подчеркнул Песков.

    По его словам, "какие-либо силовые действия способны только создать хаос в регионе, привести к очень опасным последствиям с точки зрения дестабилизации системы безопасности".

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новой атакой в случае отказа от заключения ядерной сделки, при этом подчеркнув, что "время, отведенное Ирану, истекает".

    Россия Иран США Дмитрий Песков Дональд Трамп
    Kreml: ABŞ-nin İrana hücumu xaosa səbəb ola bilər
    Ты - Король

    Последние новости

    15:06

    Стармер подтвердил введение Китаем безвизового режима для британцев

    Другие страны
    14:59

    Стоимость внебиржевых сделок в Азербайджане сократилась вдвое

    Финансы
    14:52

    В Азербайджане предлагается создание Национального фонда продвижения туризма

    Туризм
    14:41

    В российской школе от кишечной инфекции пострадало около 100 детей

    Другие страны
    14:38

    Песков: Тема экстрадиции Башара Асада не обсуждалась на переговорах Путина и аш-Шараа

    Другие страны
    14:37

    Кремль считает, что атака США на Иран чревата региональным хаосом

    Другие страны
    14:33

    В Китае заявили о планах развивать космический туризм

    Другие страны
    14:29

    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в ж/д сфере

    Инфраструктура
    14:24

    Таяни: ЕС уже сегодня утвердит список членов КСИР, попадающих под санкции

    Другие страны
    Лента новостей