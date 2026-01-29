Кремль считает, что атака США на Иран чревата региональным хаосом

В Кремле считают, что возможная военная интервенция США в Иран может привести к хаосу во всем регионе.

Как передает Report со ссылкой на росСМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Ирану Песков ответил: "Мы по-прежнему призываем все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса".

"Очевидно, переговорный потенциал (вокруг Ирана) далеко не исчерпан. И, конечно, в связи с этим в первую очередь нужно концентрироваться на переговорных механизмах", - подчеркнул Песков.

По его словам, "какие-либо силовые действия способны только создать хаос в регионе, привести к очень опасным последствиям с точки зрения дестабилизации системы безопасности".

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новой атакой в случае отказа от заключения ядерной сделки, при этом подчеркнув, что "время, отведенное Ирану, истекает".