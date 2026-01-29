Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XI turun növbəti oyunları keçirilib
Komanda
- 29 yanvar, 2026
- 19:20
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XI turun növbəti oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, kişilərin mübarizəsində günün yeganə matçı Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunub.
Burada "Gənclər" kollektivi "Xilasedici"yə 0:3 (18:25, 18:25, 14:25) hesabı ilə uduzub.
Qadınların çempionatında isə "Turan" "Gənclər"i 3:0 (25:20, 25:11, 25:17), "DH Volley" isə "Azərreyl"i 3:0 (25:13, 27:25, 25:15) hesabı ilə məğlub ediblər.
Hər iki görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutub.
