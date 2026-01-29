Mirziyoyev Ərdoğanı Özbəkistana səfərə dəvət edib - YENİLƏNİB
- 29 yanvar, 2026
- 19:54
Özbəkistan və Türkiyə prezidentləri Şavkat Mirziyoyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğan ali səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının dördüncü iclasını keçiriblər.
"Report" Özbəkistan liderinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər müqəddəs Ramazan ayı və iki ölkə arasında əbədi dostluq və əməkdaşlıq müqaviləsinin 30 illiyi ərəfəsində keçirilən görüşün rəmzi əhəmiyyətini vurğulayıblar.
İclas zamanı siyasi dialoqun dinamik inkişafı və əsas beynəlxalq məsələlərdə mövqelərin yaxın olduğu qeyd edilib.
BMT, Türk Dövlətləri Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq qurumlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyi davam etdirmək barədə razılıq əldə olunub.
Tərəflər parlamentlərarası əlaqələrin, o cümlədən dostluq qrupları xətti üzrə təmasların fəallaşdığını, həmçinin aparıcı Türkiyə şirkətlərinin iştirakı ilə qarşılıqlı ticarətin, birgə müəssisələrin sayının və həyata keçirilən layihələrin davamlı artımını qeyd ediblər. Yaxın illərdə Preferensial Ticarət Sazişi çərçivəsində malların çeşidinin genişləndirilməsi hesabına ticarət dövriyyəsinin həcmini 5 milyard ABŞ dollarına çatdırmaq vəzifəsi qoyulub.
Regionlararası əməkdaşlığın yüksək potensialı qeyd edilib. Bildirilib ki, ilin sonunadək Özbəkistanın bütün vilayətlərinin nümayəndə heyətləri tərəfdaş regionlarla birgə layihələr portfelini formalaşdırmaq üçün Türkiyəyə səfər edəcəklər.
İclasın yekunlarına əsasən, iki ölkənin hökumətlərinə əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi üzrə "yol xəritəsi"ni təsdiqləmək tapşırılıb.
Görüşün sonunda Mirziyoyev Ərdoğanı Özbəkistana səfərə dəvət edib.
Özbəkistan və Türkiyə prezidentləri Şavkat Mirziyoyev ilə Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında Ankaradakı prezident sarayında məhdud tərkibdə görüş keçirilib.
"Report" Özbəkistan liderinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, görüş zamanı Türkiyə–Özbəkistan münasibətlərinin hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində, ilk növbədə siyasi, ticari-iqtisadi və mədəni-humanitar sahələrdə daha da genişləndirilməsi ətraflı müzakirə olunub.
Bütün səviyyələrdə mövcud olan yüksək dinamika və aktiv dialoq qeyd edilib. Tərəflər bu yaxınlarda "4+4" formatında keçirilmiş strateji planlaşdırma qrupunun iclasının səmərəli nəticələrini məmnunluqla qarşılayıblar.
"Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcmi, birgə müəssisələrin sayı, ölkələr arasında aviareyslərin uçuş tezliyi ardıcıl şəkildə artır. Müntəzəm olaraq birgə mədəni tədbirlər keçirilir. Sənaye, kənd təsərrüfatı, sosial müdafiə və digər prioritet istiqamətlərdə layihə və proqramların irəliləməsinin zəruriliyi vurğulanıb", - məlumatda bildirilib.
Müdafiə və təhlükəsizlik, kibercinayətlərlə mübarizə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət və koordinasiyanın gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilib.
Liderlər, həmçinin beynəlxalq və regional gündəmin aktual məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.