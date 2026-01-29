Мирзиёев пригласил Эрдогана посетить с визитом Узбекистан - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 19:33
    Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган провели четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы узбекского лидера, стороны подчеркнули символичность встречи, прошедшей накануне священного месяца Рамазан и 30-летия Договора о вечной дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

    В ходе заседания отмечено динамичное развитие политического диалога и близость позиций по ключевым международным вопросам. Достигнута договоренность о продолжении взаимной поддержки в рамках ООН, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и других международных структур.

    Стороны констатировали активизацию межпарламентских контактов, в том числе по линии групп дружбы, а также устойчивый рост взаимной торговли, числа совместных предприятий и реализуемых проектов с участием ведущих турецких компаний. Поставлена задача увеличить объем товарооборота до $5 млрд в ближайшие годы, в том числе за счет расширения перечня товаров в рамках Соглашения о преференциальной торговле.

    Отмечен высокий потенциал межрегионального сотрудничества. Сообщается, что до конца года делегации всех областей Узбекистана посетят Турцию для формирования портфеля совместных проектов с партнерскими регионами.

    По итогам заседания правительствам двух стран поручено утвердить "дорожную карту" по реализации достигнутых договоренностей.

    В завершение встречи Мирзиёев пригласил Эрдогана посетить Узбекистан с визитом.

    В президентском дворце в Анкаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком формате.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы узбекского лидера, в ходе встречи были предметно рассмотрены вопросы дальнейшего расширения турецко-узбекских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    С удовлетворением отмечена нынешняя высокая динамика и активный диалог на всех уровнях. Стороны приветствовали плодотворные итоги состоявшегося недавно заседания группы стратегического планирования в формате "4+4".

    "Последовательно растут объемы взаимного товарооборота, количество совместных предприятий, частота авиарейсов между странами. Регулярно проводятся совместные культурные мероприятия. Подчеркнута необходимость продвижения проектов и программ в области промышленности, сельского хозяйства, социальной защиты и других приоритетных направлениях", - говорится в сообщении.

    Особое внимание уделено укреплению взаимодействия и координации в сфере обороны и безопасности, борьбы с киберпреступлениями.

    Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

