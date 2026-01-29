Rusiya və Ukrayna bu il ilk dəfə meyit mübadiləsi aparıblar
Region
- 29 yanvar, 2026
- 14:27
Rusiya və Ukrayna ölən hərbçilərin meyitlərinin mübadiləsini aparıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV ölkənin Dövlət Dumasının deputatı Şamsail Saraliyevə istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, Rusiya tərəfi 1 000, Ukrayna isə 38 həlak olmuş əsgərin meyitini təhvil verib.
Sonuncu dəfə tərəflər 2025-ci il dekabrın 19-da meyitlərin mübadiləsini həyata keçirmişdi - Rusiya 1 003, Ukrayna isə 26 meyiti təhvil vermişdi.
