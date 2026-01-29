Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    РФ и Украина впервые в этом году обменялись телами погибших военнослужащих

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 14:01
    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева

    По его слова, российская сторона передала тела 1 000 погибших солдат, украинская - 38.

    Последний раз стороны обменивались телами 19 декабря 2025 года - РФ передала тела 1 003 погибши, Украина - 26.

    Rusiya və Ukrayna bu il ilk dəfə meyit mübadiləsi aparıblar
