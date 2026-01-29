РФ и Украина впервые в этом году обменялись телами погибших военнослужащих
В регионе
- 29 января, 2026
- 14:01
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева
По его слова, российская сторона передала тела 1 000 погибших солдат, украинская - 38.
Последний раз стороны обменивались телами 19 декабря 2025 года - РФ передала тела 1 003 погибши, Украина - 26.
Последние новости
15:06
Стармер подтвердил введение Китаем безвизового режима для британцевДругие страны
14:59
Стоимость внебиржевых сделок в Азербайджане сократилась вдвоеФинансы
14:52
В Азербайджане предлагается создание Национального фонда продвижения туризмаТуризм
14:41
В российской школе от кишечной инфекции пострадало около 100 детейДругие страны
14:38
Песков: Тема экстрадиции Башара Асада не обсуждалась на переговорах Путина и аш-ШарааДругие страны
14:37
Кремль считает, что атака США на Иран чревата региональным хаосомДругие страны
14:33
В Китае заявили о планах развивать космический туризмДругие страны
14:29
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в ж/д сфереИнфраструктура
14:24