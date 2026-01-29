Azərbaycanın kapital bazarında birjadankənar əqdlərin ümumi dəyəri 2 dəfə azalıb
Maliyyə
- 29 yanvar, 2026
- 14:42
2025-ci ildə Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarında 624,8 milyon manat dəyərində birjadankənar əqd bağlanılıb.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,1 dəfə və yaxud 52,5 % azdır.
Əvəzində ötən il birjadankənar əqdlərin sayı əvvəlki ilə nisbətən 2,5 dəfə artaraq 1 331 olub.
