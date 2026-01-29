İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanın kapital bazarında birjadankənar əqdlərin ümumi dəyəri 2 dəfə azalıb

    Maliyyə
    • 29 yanvar, 2026
    • 14:42
    Azərbaycanın kapital bazarında birjadankənar əqdlərin ümumi dəyəri 2 dəfə azalıb

    2025-ci ildə Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarında 624,8 milyon manat dəyərində birjadankənar əqd bağlanılıb.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,1 dəfə və yaxud 52,5 % azdır.

    Əvəzində ötən il birjadankənar əqdlərin sayı əvvəlki ilə nisbətən 2,5 dəfə artaraq 1 331 olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı qiymətli kağızlar
    Стоимость внебиржевых сделок в Азербайджане сократилась вдвое

    Son xəbərlər

    00:57

    "Filadelfiya"nın basketbolçusu Corc 25 oyunluq diskvalifikasiya olunub

    Komanda
    00:39
    Foto

    Rusiya Dnepropetrovsk vilayətinə zərbələr endirib, ölən və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    00:19

    Azərbaycan cüdoçuları Belçikada beynəlxalq turnirin ilk günündə 7 medal qazanıblar

    Fərdi
    23:57

    Ukrayna və NATO arasında əməkdaşlığın əsas prioritetləri razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    23:42

    Laricani: Tehranda ABŞ ilə danışıqların təşkili üzərində iş aparılır

    Region
    23:21

    KİV: ABŞ-də minlərlə nümayişçi miqrasiya xidmətinə qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    23:05

    KİV: Fransada polislərin aksiyasında 45 mindən çox insan iştirak edib

    Digər ölkələr
    22:52

    Siciliyada torpaq sürüşməsi yaşayış binasının çökməsinə səbəb olub

    Digər ölkələr
    22:37

    Tramp: ABŞ-nin planı İranla danışıqlardan ibarətdir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti