    Стоимость внебиржевых сделок в Азербайджане сократилась вдвое

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 14:59
    Стоимость внебиржевых сделок в Азербайджане сократилась вдвое

    На рынке ценных бумаг Азербайджана в 2025 году заключены внебиржевые сделки на сумму 624,8 млн манатов, что в 2,1 раза или на 52,5% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Отмечается, что число внебиржевых сделок в 2025 году увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1 331.

    внебиржевые сделки ЦБА Рынок ценных бумаг
    Azərbaycanın kapital bazarında birjadankənar əqdlərin ümumi dəyəri 2 dəfə azalıb
    Лента новостей