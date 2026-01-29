Стоимость внебиржевых сделок в Азербайджане сократилась вдвое
Финансы
- 29 января, 2026
- 14:59
На рынке ценных бумаг Азербайджана в 2025 году заключены внебиржевые сделки на сумму 624,8 млн манатов, что в 2,1 раза или на 52,5% меньше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Отмечается, что число внебиржевых сделок в 2025 году увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1 331.
