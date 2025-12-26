Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib
Maliyyə
- 26 dekabr, 2025
- 06:38
"Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) 2026-cı ilin mart ayında çatdırılmaqla gümüş fyuçersinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 75 dolları ötərək tarixi maksimumunu yeniləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu, ticarət platformasının məlumatlarında əksini tapıb.
Bakı vaxtı ilə saat 5:04-ə olan məlumata görə, bahalı metalın qiyməti 4,87 % artaraq bir troya unsiyası üçün 75,175 dollara çatıb. Bakı vaxtı ilə saat 5:14-ə qədər gümüşün qiyməti bir troya unsiyası üçün 75,235 dollara (+4,95 %) çatıb.
Xatırladaq ki, sonuncu dəfə dekabrın 23-də gümüşün qiyməti tarixi maksimumunu yeniləyib.
