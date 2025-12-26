Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум

    Финансы
    • 26 декабря, 2025
    • 06:16
    Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум

    Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $75 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 5:04 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 4,87% и составляла $75,175 за тройскую унцию. К 5:14 по бакинскому времени стоимость серебра ускорила рост до $75,235 за тройскую унцию (+4,95%).

    серебро Биржа Comex драгметаллы
    Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Последние новости

    07:25

    Китай запустил группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    06:49

    Британия запросит у ФБР данные о возможных преступлениях экс-принца Эндрю

    Другие страны
    06:16

    Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум

    Финансы
    05:57

    Трамп заявил о намерении обнародовать имена демократов по делу Эпштейна

    Другие страны
    05:23

    Китай заявил о провале планов США по вооружению Тайваня

    Другие страны
    04:45

    Лидер КНДР призвал к увеличению производства боеприпасов в 2026 году

    Другие страны
    04:18

    Вратарь "Интер Майами": Месси любит чемпионат Мексики, он знает о нем все

    Футбол
    03:59

    Fox: В США украли партию лобстеров на $400 тыс.

    Другие страны
    03:26

    ESPN назвал основного кандидата на замену Хаби Алонсо в "Реале"

    Футбол
    Лента новостей