Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум
Финансы
- 26 декабря, 2025
- 06:16
Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $75 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 5:04 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 4,87% и составляла $75,175 за тройскую унцию. К 5:14 по бакинскому времени стоимость серебра ускорила рост до $75,235 за тройскую унцию (+4,95%).
