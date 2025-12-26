İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Yaponiya Nazirlər Kabineti rekord müdafiə xərcləri olan büdcə layihəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 08:32
    Yaponiya Nazirlər Kabineti rekord müdafiə xərcləri olan büdcə layihəsini təsdiqləyib

    Yaponiya hökuməti 2026-cı maliyyə ili üçün (2026-cı ilin aprel ayından başlayaraq) rekord həddə - 122,3 trilyon yen (təxminən 783 milyard dollar) büdcə layihəsini təsdiqləyib.

    "Report" xarici məbuata istinadən xəbər verir ki, buraya həmçinin ölkə tarixində ən yüksək müdafiə xərcləri - 8,8 trilyon yen (56,3 milyard dollar) daxildir.

    Hərbi büdcədəki artım hökumətin müdafiə qabiliyyətlərini artırmaq və zərbə silahlarını yerləşdirmək öhdəliyinin bir hissəsidir.

    Baş nazir Sanae Takaiçi əvvəllər qarşıya 2027-ci ilə qədər ÜDM-in 2 %-lik müdafiə xərcləri hədəfinə vaxtından əvvəl çatmaq vəzifəsi qoymuşdu.

    Səhiyyə xərclərinin artması səbəbindən sosial təminat xərcləri rekord həddə - 39 trilyon yenə (249,5 milyard dollar) çatacaq.

    Vergi gəlirlərinin 83,7 trilyon yen (535,5 milyard dollar) çatacağı gözlənilir. Maliyyə sabitliyini qorumaq və ÜDM-dən təxminən iki dəfə böyük olan dövlət borcunun ağır yükünün artmasının qarşısını almaq üçün büdcəni maliyyələşdirmək məqsədilə dövlət istiqrazlarının buraxılışının 30 trilyon yen (təxminən 192 milyard dollar) səviyyəsində saxlanılması planlaşdırılır.

    Büdcə layihəsi 2026-cı ilin əvvəlində parlamentə təqdim ediləcək.

    Yaponiya büdcə layihəsi Sanae Takaiçi
    Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону

    Son xəbərlər

    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.12.2025)

    Maliyyə
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.12.2025)

    Maliyyə
    08:50

    3I/ATLAS kometində yeni anomaliya aşkarlanıb

    Elm və təhsil
    08:32

    Yaponiya Nazirlər Kabineti rekord müdafiə xərcləri olan büdcə layihəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    08:23
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:20
    Foto

    Astara Gömrük İdarəsində 148 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    07:46

    Çin "SatNet" rabitə peykləri qrupunu buraxıb

    Digər ölkələr
    07:09

    Britaniya keçmiş şahzadə Endryunun mümkün cinayətləri ilə bağlı FTB-dən məlumat istəyəcək

    Digər ölkələr
    06:38

    Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti