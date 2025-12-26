Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 07:51
    Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону

    Правительство Японии утвердило проект бюджета на 2026 финансовый год (начинается в апреле 2026 года) с рекордными расходами в размере 122,3 трлн иен (около $783 млрд).

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, бюджет предполагает также наибольшие в истории страны расходы на оборону в размере 8,8 трлн иен ($56,3 млрд).

    Увеличение военного бюджета происходит в рамках курса правительства на наращивание оборонного потенциала и принятие на вооружение ударных средств. Премьер страны Санаэ Такаити ранее поставила задачу досрочно выйти на уровень в 2% ВВП на оборонные расходы, которого изначально планировалось достичь к 2027 году.

    Расходы на социальное обеспечение вырастут до рекордных 39 трлн иен ($249,5 млрд), что связано ростом стоимости медицинского обслуживания.

    Как ожидается, налоговые поступления вырастут до 83,7 трлн иен ($535,5 млрд). Объем выпуска гособлигаций для обеспечения бюджета планируется держать на уровне до 30 трлн иен (порядка $192 млрд), чтобы поддерживать финансовую стабильность и не усугублять тяжелое бремя государственного долга, почти вдвое превышающего ВВП.

    Проект бюджета будет представлен на рассмотрение парламента в начале 2026 года.

