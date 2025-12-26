İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Çin "SatNet" rabitə peykləri qrupunu buraxıb

    • 26 dekabr, 2025
    • 07:46
    Çinin Aerokosmik Elm və Texnologiya Şirkəti "SatNet"in 17-ci aşağı orbitli rabitə peyklərinin uğurlu buraxılışını həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, şirkət bu barədə "WeChat" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat yayıb.

    Start cümə günü Pekin vaxtı ilə saat 07:26-da Vençan kosmodromunun (Cənubi Haynan əyaləti) ticarət meydançasında baş tutub. Buraxılış zamanı CZ-8A gücləndiricisi istifadə edilib. Həmin buraxılışlar üçün bu, 620-ci missiyadır.

    CZ-8A diametri 5,2 m, uzunluğu 50,5 m-ə çatan iki hissəli hidrogen-oksigen yanacaqlı raketdir. Aşağı Yer orbitinə 9,8 ton yük (geostasionar ötürmə orbitinə 3,5 ton) çatdıra bilir. CZ-8 ilə müqayisədə Bu təkmilləşdirilmiş model, CZ-75-də istifadə olunan analog əsasında yaradılan yeni YF-5h mühərriki ilə təkmilləşdirilmiş birinci və genişləndirilmiş ikinci mərhələyə malikdir. Bu, onun altıncı buraxılışıdır.

    Buraxılışların hamısı 2025-ci ildə həyata keçirilib.

