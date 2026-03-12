Laricani İranın ABŞ ilə savaşı dayandırmaq şərtini açıqlayıb
Region
- 12 mart, 2026
- 20:39
İran ABŞ ilə savaşın tezliklə yekunlaşmasına imkan verməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricanı "X"dəki hesabında yazıb.
"Tramp "biz bu müharibəni tez qazanmalıyıq" deyib, amma savaşı başlatmaq asan olsa da, "Twitter"də ("X" – red.) bir neçə paylaşımla yekunlaşdırmaq olmur" , - Laricani bildirib.
İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi ABŞ ilə savaşı bitirməyin şərtini də açıqlayıb:
"Səhvinizi etiraf edib, buna görə cavab verməyənə qədər sizi buraxmayacağıq".
عاد ترامب ليقول: «يجب أن ننتصر في هذه الحرب بسرعة».— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 12, 2026
لكن إشعال الحروب أمرٌ سهل، أمّا إنهاؤها فلا يتمّ ببضع تغريدات.
لن نترككم حتى تعترفوا بخطئكم وتدفعوا ثمنه
