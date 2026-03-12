İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Laricani İranın ABŞ ilə savaşı dayandırmaq şərtini açıqlayıb

    İran ABŞ ilə savaşın tezliklə yekunlaşmasına imkan verməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricanı "X"dəki hesabında yazıb.

    "Tramp "biz bu müharibəni tez qazanmalıyıq" deyib, amma savaşı başlatmaq asan olsa da, "Twitter"də ("X" – red.) bir neçə paylaşımla yekunlaşdırmaq olmur" , - Laricani bildirib.

    İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi ABŞ ilə savaşı bitirməyin şərtini də açıqlayıb:

    "Səhvinizi etiraf edib, buna görə cavab verməyənə qədər sizi buraxmayacağıq".

    Лариджани: Иран не позволит США быстро выиграть эту войну

