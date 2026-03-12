Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Лариджани: Иран не позволит США быстро выиграть эту войну

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 20:52
    Лариджани: Иран не позволит США быстро выиграть эту войну

    Иран не позволит США одержать быструю победу в войне.

    Как сообщает Report, об этом секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани написал в своем аккаунте в соцсети X.

    "Ранее (президент США Дональд) Трамп заявил, что они должны быстро выиграть эту войну... Начать войну легко, однако закончить ее несколькими репостами в X нельзя", - сказал Лариджани.

    Секретарь Совета нацбезопасности Ирана также подчеркнул, что Тегеран не отступит, пока Вашингтон не признает ошибочность своих действий в отношении исламской республики:

    "Мы не отпустим вас, пока вы не признаете свою ошибку и не ответите на нее".

