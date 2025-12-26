Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Китай запустил группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 07:25
    Китай запустил группу спутников связи SatNet

    Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) осуществила успешный запуск 17-й группы низкоорбитальных спутников связи SatNet.

    Как передает Report, об этом компания сообщила на своей странице в социальной сети WeChat.

    Старт состоялся в пятницу в 07:26 по пекинскому времени на коммерческой площадке космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань). При запуске была использована ракета-носитель CZ-8A. Для этой серии это 620-ая по счету миссия.

    CZ-8A - двухступенчатая ракета на водородно-кислородном топливе с диаметром обтекателя 5,2 м, достигающая в длину 50,5 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту 9,8 тонн груза (3,5 тонн на геостационарную переходную орбиту). По сравнению с CZ-8 эта усовершенствованная модель имеет модернизированную первую и укрупненную вторую ступень с новым двигателем YF-75H, созданным на основе аналога, использовавшегося в CZ-5. Это ее шестой запуск, все они были осуществлены в 2025 году.

    Китай спутники SatNet
    Çin "SatNet" rabitə peykləri qrupunu buraxıb

    Последние новости

    08:54

    В США подтвердили возобновление поисков пропавшего 11 лет назад самолета

    Другие страны
    08:32
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:27
    Фото

    Астаринская таможня пресекла контрабанду крупной партии наркотиков

    Происшествия
    08:17

    На комете 3I/ATLAS заметили новую аномалию

    Наука и образование
    07:51

    Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону

    Другие страны
    07:25

    Китай запустил группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    06:49

    Британия запросит у ФБР данные о возможных преступлениях экс-принца Эндрю

    Другие страны
    06:16

    Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум

    Финансы
    05:57

    Трамп заявил о намерении обнародовать имена демократов по делу Эпштейна

    Другие страны
    Лента новостей