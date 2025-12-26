Китай запустил группу спутников связи SatNet

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) осуществила успешный запуск 17-й группы низкоорбитальных спутников связи SatNet.

Как передает Report, об этом компания сообщила на своей странице в социальной сети WeChat.

Старт состоялся в пятницу в 07:26 по пекинскому времени на коммерческой площадке космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань). При запуске была использована ракета-носитель CZ-8A. Для этой серии это 620-ая по счету миссия.

CZ-8A - двухступенчатая ракета на водородно-кислородном топливе с диаметром обтекателя 5,2 м, достигающая в длину 50,5 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту 9,8 тонн груза (3,5 тонн на геостационарную переходную орбиту). По сравнению с CZ-8 эта усовершенствованная модель имеет модернизированную первую и укрупненную вторую ступень с новым двигателем YF-75H, созданным на основе аналога, использовавшегося в CZ-5. Это ее шестой запуск, все они были осуществлены в 2025 году.