    Инвестиции стран Персидского залива в Азербайджан превысили $600 млн

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 18:16
    Инвестиции стран Персидского залива в Азербайджан превысили $600 млн

    По состоянию на конец первой половины 2025 года страны Персидского залива инвестировали в Азербайджан 606 млн долларов США.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Евразийского банка развития "Евразийский регион и страны-партнеры из Азии: анализ инвестиционных потоков".

    Банк отмечает высокие темпы инвестиций из стран Залива в Евразийский регион. В первом полугодии 2025 года их объем достиг 23,9 млрд долларов, что в 3,2 раза больше, чем в 2016 году, и на 60% выше уровня 2023 года.

    За первые шесть месяцев 2025 года инвесторы из стран Персидского залива запустили 10 новых проектов на общую сумму около 1 млрд долларов. При полной реализации общая стоимость этих инициатив превысит 6,5 млрд долларов.

    С 2016 года количество активных проектов увеличилось до 55. В 2025 году стартовала реализация пяти проектов в Узбекистане, трех - в Казахстане и двух - в Азербайджане.

    Лидеры по инвестициям в Евразийский регион: ОАЭ (68%, 16,1 млрд долларов), Саудовская Аравия (18%, 4,2 млрд долларов), Катар (10%, 2,4 млрд долларов) и Оман (5%, 1,1 млрд долларов).

    "Почти 96% инвестиций из Залива направлено в Центральную Азию. В меньших объемах средства поступают в Азербайджан (606 млн долларов), Армению (174 млн долларов), Грузию (157 млн долларов), Кыргызстан (75 млн долларов) и другие страны", - говорится в отчете.

    Компания Masdar (ОАЭ) реализует два проекта по строительству солнечных электростанций в Нефтечалинском и Билясуварском районах Азербайджана. Инвестиции в эти проекты при полной реализации составят 383 млн долларов (Нефтечалинский район, 315 МВт) и 283 млн долларов (Билясуварский район, 445 МВт) соответственно.

    В отраслевом разрезе страны Залива сосредоточили основные инвестиции в нефтегазовом секторе и электроэнергетике. Около 43% приходится на проект по нефтедобыче в Туркменистане, еще 35% - на 29 проектов в электроэнергетике Узбекистана и Азербайджана, преимущественно в сегменте ВИЭ.

    "В последние годы арабские инвесторы все активнее изучают возможности диверсификации активов, рассматривая новые направления для вложений в Азербайджане, Грузии и Армении", - подчеркивает ЕАБР.

    Ключевым направлением инвестиций Саудовской Аравии является Узбекистан, на который приходится около 93% всех накопленных вложений. Оставшаяся часть инвестиций направлена в Азербайджан.

    Азербайджан ЕАБР инвестиции Саудовская Аравия ОАЭ
    Fars körfəzi ölkələrinin Azərbaycana investisiyaları 600 milyon dolları ötüb
