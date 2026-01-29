Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Активы "ЛУКОЙЛ" в аэропорту Кишинева перешли в собственность государства

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 18:24
    Активы ЛУКОЙЛ в аэропорту Кишинева перешли в собственность государства

    Активы компании "Лукойл" в Кишиневском международном аэропорту перешли в государственную собственность.

    Как передает Report со ссылкой на министерство энергетики Молдовы, Агентство по управлению государственным имуществом и Международный аэропорт Кишинева 29 января завершили инвентаризацию и подписали с компанией "Лукойл Молдова" документы о приеме-передаче нефтекомплекса, входящего в состав аэропорта. Таким образом, в соответствии с решением Совета по экспертизе инвестиций (CEIISS) от 15 декабря 2025 года имущество, принадлежащее "Лукойлу" на территории аэропорта, возвращено государству.

    Отмечается, что "Лукойл" был обязан передать активы еще до 9 января текущего года. Поскольку компания не выполнила это требование, 16 января Совет наложил штраф в размере 5 млн леев ($297,4 тыс.), который был выплачен на этой неделе.

    Тем же решением деятельность "Лукойла" в стратегически важных для государственной безопасности районах была приостановлена, а крайний срок передачи активов установлен до 28 января.

    Что касается автозаправок "ЛУКОЙЛ" в Молдове, их планируется передать американскому инвестиционному фонду Carlyle Group. "В соответствии с молдавским законодательством новый объявленный акционер обязан запросить одобрение инвестиций, а CEIISS - представить решение по этому вопросу", - говорится в информации.

    Молдова активы аэропорт Кишинева инвентаризация Carlyle Group
    Kişineu hava limanındakı "LUKOIL" aktivləri dövlət mülkiyyətinə keçib
