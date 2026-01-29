Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Пакистан и Иран заявили о важности диалога для региональной стабильности

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 18:35
    Пакистан и Иран заявили о важности диалога для региональной стабильности

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и подтвердили намерение продолжать дипломатический диалог.

    Как передает Report, об этом Шахбаз Шариф сообщил в соцсети X.

    "Сегодня я поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Мы обменялись мнениями о развивающейся региональной ситуации и пришли к соглашению, что постоянный диалог и дипломатическое взаимодействие жизненно важны для мира, безопасности и развития в нашем регионе", - написал он.

    Премьер-министр также подчеркнул важность дальнейшего укрепления братских связей между двумя странами через регулярные встречи на высоком уровне и институциональное сотрудничество.

    Масуд Пезешкиан Иран Пакистан Шахбаз Шариф телефонный звонок Ближний Восток
    Pakistan və İran regional sabitlik üçün dialoqun vacibliyini vurğulayıb
    Pakistan, Iran emphasize importance of dialogue for regional stability
    Ты - Король

    Последние новости

    19:43

    Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициируют миссию по Грузии

    В регионе
    19:33

    Мирзиёев пригласил Эрдогана посетить с визитом Узбекистан - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:21

    В Стамбуле перевернулся автобус с заключенными, пострадали почти 20 человек

    В регионе
    19:16

    Посольство США: Азербайджан демонстрирует приверженность межрелигиозному диалогу

    Внешняя политика
    19:06

    ЕС признал КСИР террористической организацией

    Другие страны
    19:02

    ЕС ограничивает поставки в Иран компонентов для беспилотников и ракет - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:55

    Германия требует конфискации имущества бывшего главы Центробанка Ливана на €35 млн

    Другие страны
    18:46

    Украина вышла из соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничестве

    Другие страны
    18:41

    Срок регистрации на партнерские мероприятия в рамках WUF13 продлен

    Инфраструктура
    Лента новостей