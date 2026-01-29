Пакистан и Иран заявили о важности диалога для региональной стабильности
Другие страны
- 29 января, 2026
- 18:35
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и подтвердили намерение продолжать дипломатический диалог.
Как передает Report, об этом Шахбаз Шариф сообщил в соцсети X.
"Сегодня я поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Мы обменялись мнениями о развивающейся региональной ситуации и пришли к соглашению, что постоянный диалог и дипломатическое взаимодействие жизненно важны для мира, безопасности и развития в нашем регионе", - написал он.
Премьер-министр также подчеркнул важность дальнейшего укрепления братских связей между двумя странами через регулярные встречи на высоком уровне и институциональное сотрудничество.
