Пакистан и Иран заявили о важности диалога для региональной стабильности

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и подтвердили намерение продолжать дипломатический диалог.

Как передает Report, об этом Шахбаз Шариф сообщил в соцсети X.

"Сегодня я поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Мы обменялись мнениями о развивающейся региональной ситуации и пришли к соглашению, что постоянный диалог и дипломатическое взаимодействие жизненно важны для мира, безопасности и развития в нашем регионе", - написал он.

Премьер-министр также подчеркнул важность дальнейшего укрепления братских связей между двумя странами через регулярные встречи на высоком уровне и институциональное сотрудничество.