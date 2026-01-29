İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Pakistan və İran regional sabitlik üçün dialoqun vacibliyini vurğulayıb

    • 29 yanvar, 2026
    • 18:52
    Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif və İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Yaxın Şərqdə vəziyyətin inkişafını müzakirə edib və diplomatik dialoqu davam etdirmək niyyətini bildiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Şahbaz Şərif "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Bu gün İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ilə danışdım. Biz inkişaf edən regional vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi apardıq, daimi dialoq və diplomatik əlaqələrin regionumuzda sülh, təhlükəsizlik və inkişaf üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyi barədə razılığa gəldik", - o qeyd edib.

    Baş nazir, həmçinin yüksək səviyyəli müntəzəm görüşlər və institusional əməkdaşlıq vasitəsilə iki ölkə arasında qardaşlıq əlaqələrinin daha da gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Pakistan İran Şahbaz Şərif Məsud Pezeşkian
    Пакистан и Иран заявили о важности диалога для региональной стабильности
    Pakistan, Iran emphasize importance of dialogue for regional stability

