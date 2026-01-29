На двух линиях бакинского метро зафиксированы задержки до 20 минут – ОБНОВЛЕНО

На "Зеленой" и "Красной линиях" бакинского метро в настоящее время наблюдаются задержки в интервалах движения поездов до 20 минут.

Как сообщили Report в Бакметрополитене, неисправный состав с помощью вспомогательного поезда был выведен с линии и направлен в электродепо "Нариманов". Вместо него на линию выпущен резервный поезд, восстановление интервалов ожидается в ближайшее время.

На "Фиолетовой линии", а также на участках "Джафар Джаббарлы–Хатаи" и "Ази Асланов–Ахмедли" движение поездов осуществляется по графику.

В бакинском метро наблюдаются задержки в движении поездов.

Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", около 17:10 на станции метро "Нариманов" поезд с технической неисправностью был выведен с линии с помощью вспомогательного состава.

"По этой причине наблюдаются задержки в движении поездов на "Красной" и "Зеленой линиях" бакинского метро", - говорится в информации.