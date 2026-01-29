Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    На двух линиях бакинского метро зафиксированы задержки до 20 минут – ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    • 29 января, 2026
    • 17:55
    На двух линиях бакинского метро зафиксированы задержки до 20 минут – ОБНОВЛЕНО

    На "Зеленой" и "Красной линиях" бакинского метро в настоящее время наблюдаются задержки в интервалах движения поездов до 20 минут.

    Как сообщили Report в Бакметрополитене, неисправный состав с помощью вспомогательного поезда был выведен с линии и направлен в электродепо "Нариманов". Вместо него на линию выпущен резервный поезд, восстановление интервалов ожидается в ближайшее время.

    На "Фиолетовой линии", а также на участках "Джафар Джаббарлы–Хатаи" и "Ази Асланов–Ахмедли" движение поездов осуществляется по графику.

    В бакинском метро наблюдаются задержки в движении поездов.

    Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", около 17:10 на станции метро "Нариманов" поезд с технической неисправностью был выведен с линии с помощью вспомогательного состава.

    "По этой причине наблюдаются задержки в движении поездов на "Красной" и "Зеленой линиях" бакинского метро", - говорится в информации.

    Лента новостей