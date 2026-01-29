ЕС уволил высокопоставленного чиновника в связи с коррупционным скандалом

После двух лет разбирательства Еврокомиссия уволила высокопоставленного чиновника Хенрика Хололея, признав его виновным в нарушении правил и получении дорогостоящих подарков от авиакомпании Qatar Airways.

Как сообщает европейское бюро Report, на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК Хенна Варккунен сообщила о факте увольнения, не называя имен.

"Европейская комиссия завершила дисциплинарную процедуру в отношении высокопоставленного чиновника", - сообщила Вирккунен.

Деталями неофициально позже поделились в Еврокомиссии, сообщив, что увольнение состоялось после того, как внутреннее расследование признало его виновным в нарушении правил о конфликте интересов, прозрачности, принятии подарков и раскрытии документов в период его работы в должности гендиректором директората по транспорту ЕК.

Хололей ушел с этой должности в марте 2023 года, но продолжил работу в комиссии в качестве советника.

Скандал разразился раньше, после публикации в газете Libération, что чиновник обменивал конфиденциальные данные о крупной авиационной сделке с Qatar Airways на подарки.

На тот момент высокопоставленный представитель Эстонии в ЕС пользовался дальними авиаперелетами, финансируемыми Катаром, со всей семьей.