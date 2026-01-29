Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 17:54
    ЕС уволил высокопоставленного чиновника в связи с коррупционным скандалом

    После двух лет разбирательства Еврокомиссия уволила высокопоставленного чиновника Хенрика Хололея, признав его виновным в нарушении правил и получении дорогостоящих подарков от авиакомпании Qatar Airways.

    Как сообщает европейское бюро Report, на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК Хенна Варккунен сообщила о факте увольнения, не называя имен.

    "Европейская комиссия завершила дисциплинарную процедуру в отношении высокопоставленного чиновника", - сообщила Вирккунен.

    Деталями неофициально позже поделились в Еврокомиссии, сообщив, что увольнение состоялось после того, как внутреннее расследование признало его виновным в нарушении правил о конфликте интересов, прозрачности, принятии подарков и раскрытии документов в период его работы в должности гендиректором директората по транспорту ЕК.

    Хололей ушел с этой должности в марте 2023 года, но продолжил работу в комиссии в качестве советника.

    Скандал разразился раньше, после публикации в газете Libération, что чиновник обменивал конфиденциальные данные о крупной авиационной сделке с Qatar Airways на подарки.

    На тот момент высокопоставленный представитель Эстонии в ЕС пользовался дальними авиаперелетами, финансируемыми Катаром, со всей семьей.

