    Азербайджан и ЕС обсудили включение Зангезурского коридора в TEN-T

    Инфраструктура
    • 29 января, 2026
    • 17:53
    Азербайджан и ЕС обсудили включение Зангезурского коридора в TEN-T

    Азербайджан и Евросоюз обсудили вопрос включения Зангезурского коридора в Трансъевропейские транспортные сети (TEN-T).

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".

    "Мы провели встречу с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства Гертом Яном Коопманом. На встрече мы обсудили вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры Нахчывана и началом подготовки технико-экономического обоснования в данном направлении", - отметил министр.

    По его словам, также обсуждался вопрос укрепления кадрового потенциала в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности, а также деятельность компаний ЕС в Азербайджане.

    "Мы также рассмотрели возможности участия Азербайджана в проектах в рамках программы ЕС Horizon Europe", - заявил министр.

    Набиев добавил, что стороны также обменялись мнениями по вопросам наращивания потенциала и цифровизации Среднего коридора, а также обсудили возможности сотрудничества с ЕС в сфере авиации, морского транспорта, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

    Зангезурский коридор Трансъевропейские транспортные сети Минцифры Рашад Набиев Средний коридор транспортная инфраструктура Евросоюз Еврокомиссия Герт Ян Коопман
    Zəngəzur dəhlizi Trans-Avropa nəqliyyat şəbəkəsinə qoşula bilər
