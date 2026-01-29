Азербайджан и ЕС обсудили включение Зангезурского коридора в TEN-T

Азербайджан и Евросоюз обсудили вопрос включения Зангезурского коридора в Трансъевропейские транспортные сети (TEN-T).

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".

"Мы провели встречу с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства Гертом Яном Коопманом. На встрече мы обсудили вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры Нахчывана и началом подготовки технико-экономического обоснования в данном направлении", - отметил министр.

По его словам, также обсуждался вопрос укрепления кадрового потенциала в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности, а также деятельность компаний ЕС в Азербайджане.

"Мы также рассмотрели возможности участия Азербайджана в проектах в рамках программы ЕС Horizon Europe", - заявил министр.

Набиев добавил, что стороны также обменялись мнениями по вопросам наращивания потенциала и цифровизации Среднего коридора, а также обсудили возможности сотрудничества с ЕС в сфере авиации, морского транспорта, искусственного интеллекта и кибербезопасности.