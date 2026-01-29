Норвегия закупит польские ракеты для РСЗО K239 Chunmoo на $2 млрд

Правительство Норвегии одобрило закупку крупной партии ракет польского производства для южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Отмечается, что сумма сделки составила порядка 19 млрд норвежских крон (2 млрд долларов США) в эквиваленте.

"Польша становится все более важным игроком в европейской оружейной промышленности. Норвежские вооруженные силы будут оснащены ракетными комплексами K239 Chunmoo. Решение группы компаний WB подписать соглашение с корейской компанией Hanwha Aerospace о производстве ракет CGR-080 в Польше также сыграло важную роль в этой закупке. Расширение производства вооружений позволит нам привлечь новых клиентов", - написал он в соцсетях.

Ранее Варшава и Сеул подписали соглашение о производстве в Польше ракет CGR-080 для южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo. Соглашение достигнуто на фоне масштабных поставок этого вооружения в Польшу, планируется принять на вооружение в Войско Польское порядка 300 систем.

Ранее для польской армии в Южной Корее были заказаны танки K2 Black Panther, самоходные гаубицы K9, РСЗО K239 Chunmoo и легкие самолеты FA-50. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу.