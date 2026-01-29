В 2025 году в Азербайджане потребителям возвращено 383 тыс. манатов
- 29 января, 2026
- 18:11
В 2025 году в Азербайджане субъекты предпринимательства вернули потребителям 382 915 манатов на основании 2 588 удовлетворенных обращений.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте.
Отмечено, что интенсивные меры, проводимые Госагентством в области защиты прав потребителей, способствуют повышению юридической ответственности участников рынка, особенно достижению реальных результатов в восстановлении нарушенных прав потребителей.
